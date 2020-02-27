Лебедев рассказал, когда на российские стадионы вернётся пиво

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев рассказал о возобновлении продажи пива на футбольных стадионах.



«Пиво появится на стадионах. Сейчас законопроект готовится к процедуре второго чтения, продолжается приём и обсуждение поправок. Мы надеемся, что при хорошем развитии событий до середины апреля он уже будет одобрен Советом Федерации.



Думаю, 99,9%, что со следующего чемпионата всё будет функционировать в соответствии с законом.



Невозможно просчитать, сколько можно будет заработать на этом. Мы не знаем, сколько людей придёт на стадион, сколько купит пиво. Это сложно поддаётся математике. Главное — средство реализации в большей части будут идти в РФС на развитие юношеского спорта, развитие футбола в нашей стране. Неважно сколько: рубль или миллион. Нашему спорту нужны любые деньги.



Рассматривался запрет распития пива на трибуне. Можно будет пить только в подтрибунном помещение или в пределах пункта, где оно продаётся», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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