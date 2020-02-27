Рамос: головой и сердцем я уже в «класико»
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в своём «твиттере» отреагировал на поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Защитник получил красную карточку в концовке и пропустит ответную встречу.
«После очень трудного вечера я вижу только два варианта. Мы можем думать о вчерашнем поражении или работать для завтрашней победы. Я выбираю второе. Головой и сердцем я уже в «класико», — написал Рамос.
Матч 26-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало – в 23:00 мск. Ответная встреча «сливочных» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов пройдёт на арене «Этихад» в Манчестере 17 марта, статовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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Инь-ян, карма и другие тактические детали матча с «Реалом».
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