Английская Премьер-лига создаст собственный Зал славы

Премьер-лига объявила о планах открыть свой Зал славы, который будет признавать и отмечать достижения игроков, которые заметнее других футболистов отличились с момента создания соревнования в 1992 году.



Членство в Зале славы Премьер-лиги будет самой высокой индивидуальной наградой, присуждаемой игрокам чемпионата. В него будут включены только завершившие карьеру игроки на основе их достижений в Премьер-лиге.

Первые два игрока, которые будут увековечены в Зале славы Премьер-лиги, будут объявлены 19 марта. Этих игроков выберет сама Премьер-лига, но также болельщикам будет предложен шорт-лист игроков, которых они смогут выбрать. Посредством голосования в Зале славы будут появляться новые футболисты.