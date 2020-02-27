Английская Премьер-лига создаст собственный Зал славы
Премьер-лига объявила о планах открыть свой Зал славы, который будет признавать и отмечать достижения игроков, которые заметнее других футболистов отличились с момента создания соревнования в 1992 году.
Членство в Зале славы Премьер-лиги будет самой высокой индивидуальной наградой, присуждаемой игрокам чемпионата. В него будут включены только завершившие карьеру игроки на основе их достижений в Премьер-лиге.
Первые два игрока, которые будут увековечены в Зале славы Премьер-лиги, будут объявлены 19 марта. Этих игроков выберет сама Премьер-лига, но также болельщикам будет предложен шорт-лист игроков, которых они смогут выбрать. Посредством голосования в Зале славы будут появляться новые футболисты.
Британский футболист-гей посмертно войдёт в Зал славы
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