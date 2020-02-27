Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джикия: писали, что «МЮ» Соболевым интересуется. Вы их нападение видели?

Джикия: писали, что «МЮ» Соболевым интересуется. Вы их нападение видели?
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о причинах, по которым российские футболисты редко уезжают в Европу. Также Джикия поддержал форварда московского «Локомотива» Фёдора Смолова, который перешёл в «Сельту» на правах аренды.

«Федя — огромный молодец. Я его поздравил. Не стал заваливать вопросами, думаю, у него и так телефон раскалён. Здорово, что он решился на такой шаг. Чувствую гордость за него, ведь Смолов сумел, как это модно сейчас говорить, выйти из зоны комфорта. Я себе в телефоне уже сделал отметку, чтобы следить за результатами «Сельты». Надеюсь, что они сохранят прописку и мы продолжим наблюдать Смолова в одном из лучших европейских чемпионатов.

Почему мало кто выходит из этой зоны комфорта? Не мало кто выходит, а мало кого туда зовут. Вот с чего нужно начинать.

Пишут, что наши игроки получают предложения? Уверен, в 70% случаев европейские клубы даже не в курсе, что они интересуются какими-то российскими футболистами. Не забывайте про агентскую историю.

Помнится, как-то писали, что Соболевым якобы интересуется «Манчестер Юнайтед». Вы их нападение видели? Там каждый по € 50 миллионов стоит. Что они с Соболевым делать будут? На самом деле предложений из Европы не так уж и много. Поэтому наши футболисты так редко из зоны комфорта выходят», — приводит слова Джикии «Российская газета».

Джикия и Жиго сошлись в интернациональном музыкальном батл-шоу
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020