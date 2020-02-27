Джикия: отечественным специалистам сложнее в «Спартаке», чем иностранным. 100 процентов

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о давлении, с которым сталкиваются специалисты в столичном клубе. Также Джикия прокомментировал назначение бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры на пост главного тренера АЕКа.

«Согласен ли, что в «Спартаке» отечественным специалистам не в пример сложнее, чем иностранным? 100 процентов. Это я уже понял и прочувствовал. Тех нюансов, которые имеют значение для российского тренера, иностранец не то что не замечает, он их не понимает. Российский тренер знает прошлое «Спартака», историю клуба, текущую ситуацию. Он по нескольку раз пропускает всё через себя. А иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух, понять его. Это тяжело. Потребуется время. Поэтому иностранцы ко многому относятся спокойно. У них нет давления в голове, как у отечественного специалиста. У футболистов, кстати, то же самое.

Массимо Каррера обрёл себя в АЕКе? Я открываю результаты, вижу, что его команда выиграла, и мне становится приятно. Приятно, что у него идёт, у него получается. Не хочу копаться в грязном белье — один он добивается результата или кто-то ему помогает», — цитирует Джикию «Российская газета».