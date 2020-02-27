«Порту» — «Байер»: прямой эфир матча начнётся 27 февраля в 20:55

Сегодня, 27 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Порту» — «Байер». Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Порту» — «Байер» на «Чемпионате»
Обслужит матч бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Помогать ему будут ассистенты Василие Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Ионуц Аврам.
Первая встреча команд завершилась победой «Байера» со счётом 2:1. Лукас Аларио и Кай Хаверц забили по мячу, а на 73-й минуте Луис Диас сократил отставание португальского клуба.
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