«Тамбов» включил в состав на матч финала Кубка ФНЛ тренера и футболистов «Шинника»

Сегодня, 27 февраля, «Тамбов» в финале Кубка ФНЛ на Кипре проводит матч с «Химками». Представитель РПЛ выставил на матч сверхэкспериментальный состав.

Так, в стартовый состав попали сразу шесть футболистов, находящихся на просмотре в «Тамбове». В запасе оказался ещё один игрок, находящийся в «Тамбове» на просмотре. Также на скамейке запасных находился тренер команды Виталий Булыга и трое футболистов «Шинника». Пресс-служба «Тамбова» в социальных сетях поблагодарила «Шинник» за предоставление футболистов для формирования заявки на матч.

1 марта «Тамбов» в 20-м туре РПЛ будет принимать «Рубин». Этот матч станет первым для «Тамбова» после возобновления чемпионата России.

Тамбовчане занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 19 турах.