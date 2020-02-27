ФИФА потребовала запретить в Испании переходы вне трансферного окна

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) с требованием изменить трансферный регламент, сообщает Marca.

ФИФА настаивает на том, чтобы по окончании нынешнего сезона в Испании запретили переходы игроков вне трансферного окна из-за травм. Это требование связано с ситуацией, возникшей при покупке «Барселоной» нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта. 20 февраля сине-гранатовые активировали опцию выкупа футболиста за € 18 млн.

Каталонскому клубу разрешили совершить трансфер из-за травм форвардов Усмана Дембеле и Луиса Суареса. При этом «Леганесу», который не хотел расставаться с Брайтвайтом, не разрешили приобрести игрока на замену датчанину.

Сообщается, что в 2016 году ФИФА уже просила запретить в Испании переходы футболистов после закрытия трансферного окна, но в итоге эта практика осталась в силе.