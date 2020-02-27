Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Джузепе Росси перешёл в «Реал Солт-Лейк»

Итальянский форвард Джузеппе Росси продолжит карьеру в MLS. 33-летний нападающий подписал контракт с «Реал Солт-Лейк», сообщает пресс-служба американского клуба.
Росси в разные годы выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Фиорентину», «Леванте», «Сельту» и другие клубы. На Олимпийских играх 2008 года он стал лучшим бомбардиром. Несмотря на то что Росси является итальянцем, он родился в Нью-Джерси (США).
«Очень рад стать частью «Реал Солт-Лейк». Не могу дождаться, когда смогу выйти на поле, хочу помочь команде достичь поставленных целей. Я вижу ежегодный рост MLS. Это зрелищная лига. Мне повезло, что «Реал Солт-Лейк» станет моим первым клубом в лиге», — сказал итальянский нападающий.
За сборную Италии Росси провёл 30 матчей и забил 7 мячей. В последний раз в национальную команду он вызывался в 2014 году.
В минувшем сезоне «Реал Солт-Лейк» занял третье место в Западной конференции MLS и дошёл до полуфинала плей-офф.
Ранее стало известно, что мультимедийный сервис Okko приобрёл эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer (MLS) — профессиональной футбольной лиги, высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде. Контракт будет действовать три года, начиная с сезона-2020. Подписчики Okko Спорт смогут посмотреть прямые трансляции основных матчей MLS, доступные для дистрибуции на территории стран Европы.
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