«Арсенал» готов заплатить отступные за полузащитника «Атлетико» Томаса Парти

Лондонский «Арсенал» готов заплатить отступные за полузащитника мадридского «Атлетико» Томаса Парти, утверждает Football Espana со ссылкой на Libertad Digital. Отступные за футболиста из Ганы составляют € 50 млн.
По данным источника, руководство «Арсенала» уже контактирует с «Атлетико» и 26-летним футболистом. В январе 2018 года хавбек подписал с «Атлетико» новый контракт на пять лет. В то же время стороны ведут переговоры о возможном продлении соглашения. Тогда отступные Парти удвоятся и будут составлять € 100 млн.
Томас превратился в стабильного игрока стартового состава после перехода Родри из «Атлетико» в «Манчестер Сити». За испанского полузащитника горожане заплатили € 70 млн.
Набрав в 25 турах 43 очка, «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Примеры. От лидирующей «Барселоны» мадридцы отстают на 12 баллов.
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