Артета: Кейн забил 30 мячей, но ни разу не стал чемпионом АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не согласен с мнением, что Пьеру-Эмерику Обамеянгу нужно завоевать несколько трофеев, чтобы считаться одним из лучших нападающих в мире.
«Мы все знаем, насколько хорош Обамеянг. Он играет замечательно, в течение нескольких лет демонстрирует последовательную статистику, а этого не так просто добиться.
Гарри Кейн забил 30 мячей, но ни разу не стал чемпионом английской Премьер-лиги. Есть немало примеров, когда футболисты играют на феноменальном уровне, но, к сожалению, в этой стране много топ-команд и первое место может достаться только одной из них. Невозможно получить всё в жизни.
Думаю, если бы он выиграл бомбардирскую гонку АПЛ и стал чемпионом, то наверняка был бы признан лучшим футболистом турнира», — приводит слова Артеты Sky Sports.
- 27 февраля 2020
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