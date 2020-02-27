«Динамо» подшутило над Джикией и Жиго в анонсе матча со «Спартаком»

Московское «Динамо» представило анонс матча 20-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится 29 февраля.

В видео «Динамо» использовало нарезку с музыкальным баттлом защитников «Спартака» Георгия Джикии и Самуэля Жиго. Всё происходящее авторы ролика наложили на динамовскую песню.

Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо». Начало встречи — в 16:30 мск.

«Динамо», набрав в 19 турах 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 22 очками располагается на 10-м месте.

Турнирная таблица российской Премьер-Лиги