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Экс-футболиста и тренера «Мордовии» Мухаметшина подозревают в организации игорного бизнеса

Экс-футболиста и тренера «Мордовии» Мухаметшина подозревают в организации игорного бизнеса
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший форвард и тренер «Мордовии» Руслан Мухаметшин находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы полагают, что он участвовал в организации незаконного игорного бизнеса, сообщает «Столица С».

В феврале полиция закрыла шесть подпольных игровых клубов, которые действовали в Саранске два года. В ходе спецоперации было задержано 30 подозреваемых и изъято три миллиона рублей. В отношении восьми граждан возбудили три уголовных дела.

По информации издания, договор на аренду некоторых помещений, где располагались клубы, заключал Мухаметшин. В его квартире провели обыск и изъяли средства связи.

Мухаметшин выступал за «Мордовию» с 2009 по 2013 год и с 2017-го по 2019-й. После завершения карьеры Руслан вошёл в тренерский штаб саранского клуба. В начале этого года бывший нападающий отказался лететь на зимнее сборы «Мордовии» из-за задержек по зарплате.

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