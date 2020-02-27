Экс-футболиста и тренера «Мордовии» Мухаметшина подозревают в организации игорного бизнеса

Бывший форвард и тренер «Мордовии» Руслан Мухаметшин находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы полагают, что он участвовал в организации незаконного игорного бизнеса, сообщает «Столица С».
В феврале полиция закрыла шесть подпольных игровых клубов, которые действовали в Саранске два года. В ходе спецоперации было задержано 30 подозреваемых и изъято три миллиона рублей. В отношении восьми граждан возбудили три уголовных дела.
По информации издания, договор на аренду некоторых помещений, где располагались клубы, заключал Мухаметшин. В его квартире провели обыск и изъяли средства связи.
Мухаметшин выступал за «Мордовию» с 2009 по 2013 год и с 2017-го по 2019-й. После завершения карьеры Руслан вошёл в тренерский штаб саранского клуба. В начале этого года бывший нападающий отказался лететь на зимнее сборы «Мордовии» из-за задержек по зарплате.
- 27 февраля 2020
-
22:21
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:30
-
21:16
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:31
-
20:12
-
19:46
-
19:41
-
19:35
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:43
-
18:22
-
17:55
-
17:53
-
17:52
-
17:33
-
17:21
-
17:12
-
16:59
-
16:58
-
16:39
-
16:26
-
16:12
-
15:41
-
15:40
-
15:28
-
15:14