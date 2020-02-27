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«Химки» забили 7 мячей «Тамбову», задействовавшему в финале Кубка ФНЛ игроков «Шинника»

«Химки» забили 7 мячей «Тамбову», задействовавшему в финале Кубка ФНЛ игроков «Шинника»
Футбол / РПЛ 0

На Кипре завершился финальный матч Кубка ФНЛ. В финале турнира «Химки» разгромили «Тамбов» со счётом 7:0.

Ещё в первом тайме представитель ФНЛ забил пять безответных мячей. В составе «Химок» хет-триком отметился Артём Полярус, ещё по мячу забили Дмитрий Барков, Аршак Корян, Александр Трошечкин и Алексей Скворцов.

Представитель РПЛ выставил на матч сверхэкспериментальный состав. Так, в стартовый состав попали сразу шесть футболистов, находящихся на просмотре в «Тамбове». В запасе оказался ещё один игрок, находящийся в «Тамбове» на просмотре. На скамейке запасных находились также тренер команды Виталий Булыга и трое футболистов «Шинника». Пресс-служба «Тамбова» в социальных сетях поблагодарила «Шинник» за предоставление футболистов для формирования заявки на матч.

Кубок ФНЛ. Финал
27 февраля 2020, четверг. 19:15 МСК
Химки
Химки
Окончен
7 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Барков – 3'   2:0 Корян – 13'   3:0 Полярус – 32'   4:0 Полярус – 36'   5:0 Трошечкин – 38'   6:0 Полярус – 54'   7:0 Скворцов – 78'
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