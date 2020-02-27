«Химки» забили 7 мячей «Тамбову», задействовавшему в финале Кубка ФНЛ игроков «Шинника»

На Кипре завершился финальный матч Кубка ФНЛ. В финале турнира «Химки» разгромили «Тамбов» со счётом 7:0.

Ещё в первом тайме представитель ФНЛ забил пять безответных мячей. В составе «Химок» хет-триком отметился Артём Полярус, ещё по мячу забили Дмитрий Барков, Аршак Корян, Александр Трошечкин и Алексей Скворцов.

Представитель РПЛ выставил на матч сверхэкспериментальный состав. Так, в стартовый состав попали сразу шесть футболистов, находящихся на просмотре в «Тамбове». В запасе оказался ещё один игрок, находящийся в «Тамбове» на просмотре. На скамейке запасных находились также тренер команды Виталий Булыга и трое футболистов «Шинника». Пресс-служба «Тамбова» в социальных сетях поблагодарила «Шинник» за предоставление футболистов для формирования заявки на матч.