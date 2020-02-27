Брайтвайт: если бы футбол был религией, Месси был бы богом

Новичок каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.

«Он всё делает очень естественно. Никто не скажет, что ему не нравится игра Месси. Он чувствует футбол как… Не знаю, как сказать. Если бы футбол был религией, Лионель был бы богом. Он контролирует матч. Месси — выдающийся игрок. Нам очень повезло с ним. Теперь мы одноклубники, это потрясающе», — приводит слова Брайтвайта Mundo Deportivo.

Месси является воспитанником «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых аргентинец дебютировал в 2004 году. В нынешнем сезоне в 29 встречах во всех турнирах на клубном уровне форвард записал в свой актив 23 гола и 16 результативных передач.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020