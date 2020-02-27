«Бенфика» — «Шахтёр»: команды назвали стартовые составы на ответный матч Лиги Европы

Сегодня, 27 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Бенфика» в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» будет принимать «Шахтёр». Встреча начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.
«Бенфика»: Влаходимос, Т. Тавареш, Диаш, Феррейра, Гримальдо, Р. Силва, Таарабт, Вайгль, Шикинью, Пицци, Диего Соуза.
Запасные: Свилар, Серви, Н. Тавареш, Жота, Сеферович, Флорентину, Винисиус.
«Шахтёр»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Маркос Антонио, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Болбат, Хочолава, Тете, Коноплянка, Майкон, Фернандо.
Работать на матче будет нидерландская бригада арбитров под руководством Бьорна Куйперса, помогать ему будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный арбитр — Йерун Мансхот.
- 27 февраля 2020
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