«Байер» снова обыграл «Порту» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы

В Порту на стадионе «Драгау» состоялась ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Порту» — «Байер». Победу со счётом 3:1 одержала немецкая команда.

Первый мяч забил нападающий «Байера» Лукас Аларио на 10-й минуте. В начале второго тайма преимущество клуба из Леверкузена увеличил полузащитник Керем Демирбай. Спустя семь минут хавбек гостей Кай Хаверц отправил ещё один мяч в ворота «Порту». В средине второй половины разницу в счёте сократил форвард хозяев Мусса Марега.

В первом матче, который состоялся в Леверкузене 20 февраля, победу одержали хозяева — 2:1. Таким образом, «Байер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Порту» покинул турнир.

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