«Байер» снова обыграл «Порту» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы
В Порту на стадионе «Драгау» состоялась ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Порту» — «Байер». Победу со счётом 3:1 одержала немецкая команда.
Первый мяч забил нападающий «Байера» Лукас Аларио на 10-й минуте. В начале второго тайма преимущество клуба из Леверкузена увеличил полузащитник Керем Демирбай. Спустя семь минут хавбек гостей Кай Хаверц отправил ещё один мяч в ворота «Порту». В средине второй половины разницу в счёте сократил форвард хозяев Мусса Марега.
В первом матче, который состоялся в Леверкузене 20 февраля, победу одержали хозяева — 2:1. Таким образом, «Байер» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Порту» покинул турнир.
Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Аларио – 10' 0:2 Демирбай – 50' 0:3 Хаверц – 57' 1:3 Марега – 65'
Удаления: Тикиньо – 85' / нет
Сульшер: играя в четверг и воскресенье, мы не можем провести вечер субботы с семьёй
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