«Базель» и «Вольфсбург» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, одержав победы в ответных матчах

В Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Базель» — АПОЭЛ. Победу со счётом 1:0 одержала швейцарская команда.

Единственный гол забил полузащитник «Базеля» Фабиан Фрай, реализовав пенальти на 38-й минуте.

В первой встрече, которая состоялась в Никосии (Кипр) 20 февраля, победу одержали гости — 3:0. Таким образом, «Базель» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а АПОЭЛ покинул турнир.

В другом ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Мальмё» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла в Мальмё на стадионе «Эледа» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали хавбек «Вольфсбурга» Йосип Брекало, защитник Янник Герардт и нападающий Жоао Виктор.

В первом матче, который состоялся в Вольфсбурге 20 февраля, победу одержали хозяева — 2:1. Таким образом, «Вольфсбург» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Мальмё» покинул турнир.