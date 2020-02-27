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«Базель» и «Вольфсбург» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, одержав победы в ответных матчах

«Базель» и «Вольфсбург» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, одержав победы в ответных матчах
Футбол / Лига Европы 0

В Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Базель» — АПОЭЛ. Победу со счётом 1:0 одержала швейцарская команда.

Единственный гол забил полузащитник «Базеля» Фабиан Фрай, реализовав пенальти на 38-й минуте.

В первой встрече, которая состоялась в Никосии (Кипр) 20 февраля, победу одержали гости — 3:0. Таким образом, «Базель» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а АПОЭЛ покинул турнир.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
1 : 0
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
1:0 Фрай – 38' (пен)

В другом ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Мальмё» принимал «Вольфсбург». Встреча прошла в Мальмё на стадионе «Эледа» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали хавбек «Вольфсбурга» Йосип Брекало, защитник Янник Герардт и нападающий Жоао Виктор.

В первом матче, который состоялся в Вольфсбурге 20 февраля, победу одержали хозяева — 2:1. Таким образом, «Вольфсбург» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Мальмё» покинул турнир.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
0 : 3
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
0:1 Брекало – 41'   0:2 Герардт – 65'   0:3 Виктор – 69'
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