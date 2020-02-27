Гол Джастина Клюйверта помог «Роме» пройти «Гент» в 1/16 финала Лиги Европы

В бельгийском Генте завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Гент» на стадионе «Геламко Арена» принимал «Рому». Встреча закончилась вничью — 1:1. Римлянам этого результата оказалось достаточно, чтобы выйти в следующий раунд турнира. В первом матче итальянский клуб одержал победу со счётом 1:0.
На 25-й минуте Джонатан Дэвид сравнял счёт в двухматчевом противостоянии. Но уже через четыре минуты Джастин Клюйверт восстановил равновесие в счёте и вывел гостей вперёд по сумме двух матчей. Бельгийскому клубу было необходимо забить ещё дважды, чтобы выйти в 1/8 финала. С этой задачей «Гент» так и не справился.
Матч обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему помогали Рауль Кабаньеро Мартинес и Роберто Алонсо Фернандес. Резервным арбитром был Пабло Гонсалес Фуэртес.
- 27 февраля 2020
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