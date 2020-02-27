Ричардс: чтобы стать легендой, Де Брёйне нужно привести «Ман Сити» к титулу Лиги чемпионов
Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс оценил выступление хавбека «горожан» Кевина Де Брёйне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Релом» (2:1).
«Де Брёйне не был заметен в течение первых 60 минут, но всё изменилось, когда он вовлёкся в игру. Кевин вывел роль полузащиты на новый уровне. Он записал в актив ещё одну результативную передачу и стал автором победного мяча.
Кевин уже превосходный футболист, но, чтобы стать легендой, ему нужно привести команду к титулу Лиги чемпионов», — цитирует Ричардса Goal со ссылкой на эфир радиостанции BBC 5 Live.
«Сити» и «Реал» проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов в Манчестере на стадионе «Этихад» 17 марта, начало — в 23:00 мск.
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