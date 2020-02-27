«Реал» обжалует дисквалификацию Рамоса после удаления в матче с «Манчестер Сити»

«Реал» планирует подать апелляцию на удаление капитана команды Серхио Рамоса в концовке первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. В концовке встречи Рамос не по правилам остановил нападающего «горожан» Габриэла Жезуса, который убегал один на один с голкипером мадридцев. В итоге арбитр назначил штрафной и удалил Рамоса за фол последней надежды.

Пока непонятно, какие именно аргументы планирует использовать «Реал», пытаясь добиться отмены дисквалификации 33-летнего защитника.

Ответная встреча «Манчестер Сити» и «Реала» состоится 17 марта в Манчестере.

Для Рамоса это удаление стало уже четвёртым в карьере в Лиге чемпионов.