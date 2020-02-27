«Реал» обжалует дисквалификацию Рамоса после удаления в матче с «Манчестер Сити»
«Реал» планирует подать апелляцию на удаление капитана команды Серхио Рамоса в концовке первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. В концовке встречи Рамос не по правилам остановил нападающего «горожан» Габриэла Жезуса, который убегал один на один с голкипером мадридцев. В итоге арбитр назначил штрафной и удалил Рамоса за фол последней надежды.
Пока непонятно, какие именно аргументы планирует использовать «Реал», пытаясь добиться отмены дисквалификации 33-летнего защитника.
Ответная встреча «Манчестер Сити» и «Реала» состоится 17 марта в Манчестере.
Для Рамоса это удаление стало уже четвёртым в карьере в Лиге чемпионов.
Бывший судья Андухар Оливер: Габриэл Жезус забил по правилам, Рамос наиграл на удаление
Читайте также
- 28 февраля 2020
-
00:03
- 27 февраля 2020
-
23:52
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:50
-
22:50
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:21
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:30
-
21:16
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:31
-
20:12
-
19:46
-
19:41
-
19:35
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:43
-
18:22
-
17:55
-
17:53
-
17:52
-
17:33
Партнерский контент