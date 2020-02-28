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Экс-директор «Реала» Вальдано: предстоящее «класико» — это гонка хромых

Экс-директор «Реала» Вальдано: предстоящее «класико» — это гонка хромых
Футбол / Испания 0

Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился ожиданиями от матча 26-го тура испанской Примеры, в котором «сливочные» встретятся с каталонской «Барселоной».

«Предстоящее «класико» — это гонка хромых. «Барселона» и «Реал» сейчас переживают непростое время. Возвращение сине-гранатовых в чемпионате Испании произошло исключительно из-за «Реала». Плохая форма мадридцев укрепила позиции каталонцев.

После матча с «Манчестер Сити» многие сказали, что не придут на стадион в воскресенье, чтобы избежать страданий из-за проигрыша. Но это «класико», все раны будут залечены. В «Реале» много опытных футболистов, они играют дома.

После встречи команд в Лиге чемпионов у «Реала» больше положительных моментов, чем у «Барселоны». С другой стороны, сине-гранатовые подходят к «класико» после того, как Лионель Месси оформил покер в матче с «Эйбаром», — цитирует Вальдано Onda Cero.

Встреча «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, начало — в 23:00 мск.

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