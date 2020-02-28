Экс-директор «Реала» Вальдано: предстоящее «класико» — это гонка хромых

Бывший директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился ожиданиями от матча 26-го тура испанской Примеры, в котором «сливочные» встретятся с каталонской «Барселоной».
«Предстоящее «класико» — это гонка хромых. «Барселона» и «Реал» сейчас переживают непростое время. Возвращение сине-гранатовых в чемпионате Испании произошло исключительно из-за «Реала». Плохая форма мадридцев укрепила позиции каталонцев.
После матча с «Манчестер Сити» многие сказали, что не придут на стадион в воскресенье, чтобы избежать страданий из-за проигрыша. Но это «класико», все раны будут залечены. В «Реале» много опытных футболистов, они играют дома.
После встречи команд в Лиге чемпионов у «Реала» больше положительных моментов, чем у «Барселоны». С другой стороны, сине-гранатовые подходят к «класико» после того, как Лионель Месси оформил покер в матче с «Эйбаром», — цитирует Вальдано Onda Cero.
Встреча «Реал» — «Барселона» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 марта, начало — в 23:00 мск.
- 28 февраля 2020
-
01:29
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:26
-
00:16
-
00:06
-
00:03
- 27 февраля 2020
-
23:52
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:50
-
22:50
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:21
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:30
-
21:16
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:31
-
20:12
-
19:46
-
19:41