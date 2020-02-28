Игало стал первым нигерийцем, отличившимся за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало забил первый мяч за английский клуб. Нигериец отличился в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге». На 34-й минуте Игало с близкого расстояния переправил мяч в ворота после передачи Хуана Маты.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге».
Игало стал первым нигерийцем в истории, который забил за «Манчестер Юнайтед».
Нигериец перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» во время зимнего трансферного окна.
В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На его счету 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн.
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