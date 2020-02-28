Матч «Ювентус» — «Интер» и ещё 4 встречи Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Руководство Серии А подтвердило, что сразу несколько матчей 26-го тура Серии А будут проходить без зрителей из-за угрозы коронавируса. Было решено провести матчи «Ювентус» — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ и «Сассуоло» — «Брешия» без зрителей.
Соответствующее решение руководство Серии А приняло по итогам экстренной встречи, на которой обсуждалась ситуация с распространением коронавируса в Италии.
Ранее стало известно, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» будет проходить без зрителей. Из-за распространения вируса в Италии были отменены три матча 25-го тура итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Перенесены были также 42 матча в любительских и молодёжных лигах и встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B.
- 28 февраля 2020
-
01:29
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:26
-
00:16
-
00:06
-
00:03
- 27 февраля 2020
-
23:52
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:50
-
22:50
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:21
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:30
-
21:16
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:31
-
20:12
-
19:46
-
19:41