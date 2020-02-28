Джаккерини: Сарри столкнулся с трудностями в «Ювентусе» из-за Роналду

Полузащитник «Кьево» Эмануэле Джаккерини, ранее выступавший за «Ювентус» и «Наполи», считает, что туринской команде под руководством Маурицио Сарри на острие атаки больше подходит Марио Манджукич, чем Криштиану Роналду.

«Ювентус» сделал специфичный выбор, пригласив тренера, который строит свой футбол на быстрых передачах. Всё это мы уже видели в «Наполи». Сложно построить такую игру, когда в команде есть Роналду, у которого собственный стиль. Португальца нельзя просить о некоторых вещах.

Сарри столкнулся с трудностями, поскольку «Ювентус» строился годами и играл в другой футбол. Считаю, что Манджукич был бы идеален для стиля Маурицио, но клуб принимает другие решения. «Ювентус» действует в более медленном темпе, они не играют в одно-два касания, потому что в «Наполи» футболисты совершенно другого уровня.

В «Ювентусе» есть игроки, способные изменить ход матча, а в «Наполи» это достигалось в большей степени командными усилиями. «Ювентус» играет на Роналду, поэтому адаптироваться нужно Сарри, а не наоборот», — приводит слова Джаккерини Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, этой зимой «Ювентус» продал Манджукича в катарский клуб «Аль-Духаиль».