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«Аякс» обыграл «Хетафе» во втором матче, но всё равно вылетел из Лиги Европы

«Аякс» обыграл «Хетафе» во втором матче, но всё равно вылетел из Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Аякс» — «Хетафе». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

Автором первого гола стал нападающий «Хетафе» Хайме Мата, отправивший мяч в ворота соперника на 5-й минуте. Спустя 10 минут счёт сравнял форвард «Аякса» Данило, которому ассистировал полузащитник Донни ван де Бек. Победу амстердамскому клубу принёс хавбек Карел Эйтинг, отличившийся в середине второго тайма.

В первой встрече, которая состоялась в Хетафе 20 февраля, победу со счётом 2:0 одержала испанская команда. Таким образом, «Хетафе» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, а «Аякс» покинул турнир.

Календарь матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Хетафе
Хетафе, Испания
0:1 Мата – 5'   1:1 Данило – 10'   2:1 Оливера – 63' (автогол)
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