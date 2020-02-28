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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В Манчестере завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал бельгийский «Брюгге». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

С первых минут «красные дьяволы» начали активно атаковать, заставив голкипера соперника Симона Миньоле сделать несколько сейвов. На 22-й минуте защитник гостей Симон Дели, спасая ворота, отбил мяч рукой. В итоге арбитр назначил пенальти и удалил защитника бельгийцев. 11-метровый удар реализовал Бруну Фернандеш.

На 34-й минуте Одион Игало забил первый мяч за «Манчестер Юнайтед». Нигериец с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота после передачи Хуана Маты. А на 41-й минуте Скотт Мактоминай после передачи Фреда точно пробил в угол от линии штрафной. Ещё один мяч хозяева забили уже в концовке. Джесси Лингард не стал бить сам, а выкатил мяч под удар Фреду, который уже бил фактически в пустые ворота. А в компенсированное время Фред ударом от линии штрафной оформил дубль.

Первый матч завершился со счётом 1:1. В результате «Манчестер Юнайтед» пробился в следующий раунд плей-офф.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
27 февраля 2020, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 Фернандеш – 27' (пен)   2:0 Игало – 34'   3:0 Мактоминай – 41'   4:0 Фред – 82'   5:0 Фред – 90+3'
Удаления: нет / Дели – 22'
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