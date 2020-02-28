«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

В Манчестере завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал бельгийский «Брюгге». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
С первых минут «красные дьяволы» начали активно атаковать, заставив голкипера соперника Симона Миньоле сделать несколько сейвов. На 22-й минуте защитник гостей Симон Дели, спасая ворота, отбил мяч рукой. В итоге арбитр назначил пенальти и удалил защитника бельгийцев. 11-метровый удар реализовал Бруну Фернандеш.
На 34-й минуте Одион Игало забил первый мяч за «Манчестер Юнайтед». Нигериец с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота после передачи Хуана Маты. А на 41-й минуте Скотт Мактоминай после передачи Фреда точно пробил в угол от линии штрафной. Ещё один мяч хозяева забили уже в концовке. Джесси Лингард не стал бить сам, а выкатил мяч под удар Фреду, который уже бил фактически в пустые ворота. А в компенсированное время Фред ударом от линии штрафной оформил дубль.
Первый матч завершился со счётом 1:1. В результате «Манчестер Юнайтед» пробился в следующий раунд плей-офф.
- 28 февраля 2020
-
01:29
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:26
-
00:16
-
00:06
-
00:03
- 27 февраля 2020
-
23:52
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:50
-
22:50
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:21
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:30
-
21:16
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:44
-
20:31
-
20:12
-
19:46
-
19:41