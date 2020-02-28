«Арсенал» покинул Лигу Европы, пропустив от «Олимпиакоса» на 119-й минуте матча
В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся ответный матч 1/16 Лиги Европы между «Арсеналом» и греческим «Олимпиакосом».
Встреча закончилась победой «Олимпиакоса» – 2:1 в дополнительное время, которая вывела греческий клуб в следующую стадию турнира. Первый матч завершился победой «Арсенала» со счётом 1:0.
Счёт в матче был открыт на 53-й минуте сенегальским защитником Папа Сиссе. Автором результативной передачи стал экс-полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна. В дополнительное время на 113-й минуте нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт в матче. Однако хозяева не смогли удержать приемлемый для себя результат, пропустив на 119-й минуте. Автором забитого мяча стал марокканский нападающий Юссеф Эль-Араби.
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