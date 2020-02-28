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Артета: трудно атаковать, когда у «Олимпиакоса» обороняются 10 человек

Артета: трудно атаковать, когда у «Олимпиакоса» обороняются 10 человек
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги домашней ответной встречи 1/16 Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом» (1:2 ДВ, 2:2 общ.).

«Болезненное поражение. «Арсенал» на многое рассчитывал в Лиге Европы. Эмоционально крайне тяжелая игра. Мы приложили максимум усилий, обрушив все силы на соперника, защищавшегося очень глубоко. Сумели забить, но потом пропустили с очередного стандарта.

Трудно атаковать, когда у соперника обороняются 10 человек, но у «Арсенала» было достаточно моментов, чтобы спокойно выиграть. Этого не случилось – нам нужно было лучше контролировать игру в последние пять минут

Такой результат – это жестоко, огромное разочарование. Но в то же время я горжусь игроками. Это было бы очень серьёзное достижение, если бы мы прошли дальше. Да, я поддерживаю игроков «Арсенала» за то, как они играли, но это очень больно», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал», набрав 37 очков в 27 матчах английской Премьер-Лиги, занимает 8-е место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Микеля Артеты на домашнем поле встретятся с «Вест-Хэм Юнайтед».

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