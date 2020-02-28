«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013 года выиграл матч в еврокубках с разницей в 5 мячей

В ответном матче 1/16 Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал бельгийский «Брюгге». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Первая встреча завершилась вничью – 1:1.

Последний раз манкунианцы одерживали победу в еврокубковом матче с разницей в пять или более мячей в ноябре 2013 года в Лиге чемпионов в игре с «Байером», которая завершилась со счётом 5:0, сообщает Opta в «твиттере».



В том розыгрыше Лиги чемпионов, «МЮ» под руководством Дэвида Мойеса, набрав 14 очков и заняв 1-е место в своей группе, вылетел от «Баварии» на стадии 1/4 финала, уступив с общим счётом 1:4 (1:1, 1:3).



В нынешнем сезоне английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннар Сульшера, набрав 41 очко в 27 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице.