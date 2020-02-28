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«Бавария» объявила о начале партнёрства с Google

«Бавария» объявила о начале партнёрства с Google
Футбол / Германия 0

Немецкий клуб «Бавария» на своём официальном сайте объявил о начале партнёрства с международной технологической компанией Google.

«Будучи ведущим технологическим брендом, Google постоянно вводит новшества и создаёт новые продукты для постоянно меняющегося рынка, сходного с глубоко укоренившимися ценностями нашего клуба», — заявил Рудольф Видаль, президент «Баварии». «Мы рады создать этот уникальный альянс во время нашего 120-летия и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем», — добавил он.

В рамках партнерства Google запускает кампанию, посвященную 120-летию клуба, где болельщики «Баварии» смогут проголосовать за самый эмоциональный момент в истории клуба с помощью поиска Google. Это будет первая в истории кампания по голосованию с участием футбольного клуба.

Google специализируется на интернет-услугах и продуктах, которые включают в себя технологии интернет-рекламы, поисковую систему, облачные вычисления, программное обеспечение и оборудование.

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