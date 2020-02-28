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Алисону вручили приз Samba Gold, как лучшему бразильцу выступающему в Европе

Алисону вручили приз Samba Gold, как лучшему бразильцу выступающему в Европе
Футбол / Англия 0

Вратарь английского «Ливерпуля» Алисон Бекер получил приз Samba Gold как лучший бразильский футболист, выступающий в Европе. 27-летний голкипер получил награду на учебно-тренировочной базе мерсисайдцев. Приз учреждён интернет-порталом Sambafoot и вручается ежегодно.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Ливерпуля».

Игрок «Ливерпуля» набрал 35,54% голосов и стал первым голкипером, которому досталась эта награда. Второе место в голосовании занял одноклубник Алисона – нападающий Роберто Фирмино (23,48%). Замкнул тройку защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва (10,46%).

Видео топ-5 лучших сейвов 26-го тура чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».

Отмечается, что Алисон стал победителем в голосовании среди журналистов и бывших игроков, в то время как в интернете больше всего голосов набрал Силва.

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