Вальбуэна: победа над «Арсеналом» — исторический момент для «Олимпиакоса»

35-летний французский полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна подвёл итоги ответной встречи с лондонским «Арсеналом», завершившейся победой греков в дополнительное время со счётом 2:1.

«Честно говоря, я потерял голос, мы пели в раздевалке… Это исторический момент для клуба. Мы страдали, но создали шансы и заставили «Арсенал» усомниться в себе. И затем произошел этот сумасшедший сценарий.

У нашей команды фантастический дух. Я впечатлён и не мог поверить своим глазам. Это настоящая сказка… Мне повезло увидеть это в том возрасте, в котором я нахожусь, это действительно фантастика…

Это действительно великолепная ночь для» Олимпиакоса». Прошло много времени с тех пор, как клуб наслаждался таким результатом на европейской арене, подобной этой. Я тоже горжусь собой, чтобы жить такими моментами в 35… Я надеюсь, что будут и другие», — сказал Вальбуэна в интервью RMC Sport.

«Олимпиакос», уступив в первой встрече 1:0, но обыграв «Арсенал» на выезде 2:1, сумел пройти в 1/8 Лиги Европы по правилу гостевых голов.