Вальбуэна: победа над «Арсеналом» — исторический момент для «Олимпиакоса»

35-летний французский полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна подвёл итоги ответной встречи с лондонским «Арсеналом», завершившейся победой греков в дополнительное время со счётом 2:1.
«Честно говоря, я потерял голос, мы пели в раздевалке… Это исторический момент для клуба. Мы страдали, но создали шансы и заставили «Арсенал» усомниться в себе. И затем произошел этот сумасшедший сценарий.
У нашей команды фантастический дух. Я впечатлён и не мог поверить своим глазам. Это настоящая сказка… Мне повезло увидеть это в том возрасте, в котором я нахожусь, это действительно фантастика…
Это действительно великолепная ночь для» Олимпиакоса». Прошло много времени с тех пор, как клуб наслаждался таким результатом на европейской арене, подобной этой. Я тоже горжусь собой, чтобы жить такими моментами в 35… Я надеюсь, что будут и другие», — сказал Вальбуэна в интервью RMC Sport.
«Олимпиакос», уступив в первой встрече 1:0, но обыграв «Арсенал» на выезде 2:1, сумел пройти в 1/8 Лиги Европы по правилу гостевых голов.
- 28 февраля 2020
-
05:02
-
04:09
-
03:34
-
03:25
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:06
-
01:41
-
01:29
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:26
-
00:16
-
00:06
-
00:03
- 27 февраля 2020
-
23:52
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:50
-
22:50
-
22:48
-
22:47
-
22:47
-
22:21
-
22:05
-
21:46
-
21:36
-
21:30