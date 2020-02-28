Россия взяла серебро на ЧЕ по биатлону, «Арсенал» покинул Лигу Европы. Главные новости дня

Мария Шарапова стала самой высокооплачиваемой российской спортсменкой десятилетия, Россия завоевала серебряные медали чемпионата Европы в смешанной эстафете, ЦСКА выиграл Кубок континента, вылет «Арсенала» из Лиги Европы и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Экс первая ракетка мира Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х.

2. Форвард «Зенита» Артём Дзюба не поможет своей команде в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» из-за травмы.

3. Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала он уверенно обыграл представителя России Карена Хачанова. Также в полуфинал турнира не удалось пробиться ещё одному российскому теннисисту Андрею Рублёву, который проиграл Даниэлю Эвансу.

4. Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в полуфинал соревнований в Дохе (Катар). В матче 1/4 финала она обыграла четвёртую сеяную из Швейцарии Белинду Бенчич.

5. 27 февраля в Цюрихе состоялось заседание футбольного комитета ФИФА, на котором члены организации, включая игроков, а также представителей клубов и лиг, рассмотрели несколько вопросов. Одной из главных тем заседания стали изменения в системе трансферов.

6. Россия завоевала серебряные медали чемпионата Европы в смешанной эстафете.

7. Московский ЦСКА в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Континента. «Армейцы» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли ХК «Сочи» с разгромным счётом 6:0 и возглавили турнирную таблицу по итогам первенства. Также стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина.

8. Матч «Ювентус» — «Интер» и ещё 4 встречи Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что Коронавирус впервые обнаружили в Италии у профессионального футболиста.

9. «Шахтёр» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Арсенал» покинул турнир, пропустив от «Олимпиакоса» на 119-й минуте матча.

10. «Вашингтон» всухую проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ, у Овечкина и Ковальчука «-2» на двоих.

11. Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску после матче с «Севильей» пришёл на пресс-конференцию с распечаткой правил и обвинил судей в вылете из Лиги Европы.