Игало — о первом голе за «МЮ»: болею за команду с детства и ждал этого момента
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (5:0), в котором он стал автором забитого мяча.
«Я ждал этого момента. И теперь я забил гол, с которого начну свою бомбардирскую карьеру в «Манчестер Юнайтед». Это команда, за которую я болею с детства, так что это очень хорошо, я очень счастлив», — приводит слова Игало ВВС.
Игало стал первым нигерийцем в истории, который забил за «Манчестер Юнайтед».
Сегодня, 28 февраля, в 15:00 мск начнётся жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге в гостях сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится 1 марта на стадионе «Гудисон Парк» и начнётся в 17:00 мск.
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