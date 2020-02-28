Игало — о первом голе за «МЮ»: болею за команду с детства и ждал этого момента

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (5:0), в котором он стал автором забитого мяча.

«Я ждал этого момента. И теперь я забил гол, с которого начну свою бомбардирскую карьеру в «Манчестер Юнайтед». Это команда, за которую я болею с детства, так что это очень хорошо, я очень счастлив», — приводит слова Игало ВВС.

Игало стал первым нигерийцем в истории, который забил за «Манчестер Юнайтед».

Сегодня, 28 февраля, в 15:00 мск начнётся жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге в гостях сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится 1 марта на стадионе «Гудисон Парк» и начнётся в 17:00 мск.