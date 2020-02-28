Форвард «Вулверхэмптона» Траоре рассказал, что в детстве мог стать бандитом

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре рассказал, что в детстве мог стать бандитом.
Детство Траоре провёл в Оспиталете, одном из самых бедных и неблагополучных районов Барселоны.
«В детстве меня много раз пытались привлечь в бандитские группировки. Принадлежность какой-то из банд была очень популярна. Но у нас с братом был другой менталитет, мы хотели стать футболистами, мы не хотели быть ни в одной банде, ни в каких боях. Но драки были чуть ли не каждый день.
И я сам, конечно, тоже участвовал в этих драках. В школе, в которой я учился, были банды, и они постоянно конфликтовали и дрались друг с другом. Я видел драки и с битами, ножами, бутылками и всем остальным», — приводит слова Траоре Sport.es.
Траоре оказался в системе «Барселоны» в 2004 году, а в 2013 году дебютировал за главную команду каталонцев. В 2015 году форвард покинул сине-гранатовых и перебрался в Англию, где в течение последующих трёх лет защищал цвета сначала «Астон Виллы», а затем «Милдсбро». В 2018 году перешёл в «Вулверхэмптон».
В нынешнем сезоне Адама принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 4 голами и 7 результативными передачами.
- 28 февраля 2020
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:23
-
08:36
-
08:30
-
07:08
-
05:02
-
04:09
-
03:34
-
03:25
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:06
-
01:41
-
01:29
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:26
-
00:16
-
00:06
-
00:03
- 27 февраля 2020
-
23:52
-
23:31
-
23:30