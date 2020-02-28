Форвард «Вулверхэмптона» Траоре рассказал, что в детстве мог стать бандитом

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре рассказал, что в детстве мог стать бандитом.

Детство Траоре провёл в Оспиталете, одном из самых бедных и неблагополучных районов Барселоны.

«В детстве меня много раз пытались привлечь в бандитские группировки. Принадлежность какой-то из банд была очень популярна. Но у нас с братом был другой менталитет, мы хотели стать футболистами, мы не хотели быть ни в одной банде, ни в каких боях. Но драки были чуть ли не каждый день.

И я сам, конечно, тоже участвовал в этих драках. В школе, в которой я учился, были банды, и они постоянно конфликтовали и дрались друг с другом. Я видел драки и с битами, ножами, бутылками и всем остальным», — приводит слова Траоре Sport.es.

Траоре оказался в системе «Барселоны» в 2004 году, а в 2013 году дебютировал за главную команду каталонцев. В 2015 году форвард покинул сине-гранатовых и перебрался в Англию, где в течение последующих трёх лет защищал цвета сначала «Астон Виллы», а затем «Милдсбро». В 2018 году перешёл в «Вулверхэмптон».



В нынешнем сезоне Адама принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 4 голами и 7 результативными передачами.