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Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 20-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 20-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 28 февраля, матчем «Крылья Советов» — «Оренбург» стартует 20-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

В 20-м туре состоятся следующие встречи:

28 февраля
«Крылья Советов» — «Оренбург» (Самара, 18:30 мск).

29 февраля
ЦСКА — «Урал» (Москва, 14:00 мск)
«Динамо» — «Спартак» (Москва, 16:30 мск)
«Зенит» — «Локомотив» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)
«Ахмат» — «Ростов» (Грозный, 19:00 мск).

1 марта
«Тамбов» — «Рубин» (Нижний Новгород, 14:00 мск)
«Краснодар» — «Уфа» (Краснодар, 16:30 мск)
«Сочи» — «Арсенал» (Сочи, 19:00 мск).

После 19 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020

«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз: самарцы начнут весеннюю часть РПЛ с чистого листа
В шести предыдущих турах подопечные Миодрага Божовича набрали всего одно очко.
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