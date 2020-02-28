Чемпионат России по футболу сезона-2019/2020: расписание матчей 20-го тура

Сегодня, 28 февраля, матчем «Крылья Советов» — «Оренбург» стартует 20-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



В 20-м туре состоятся следующие встречи:



28 февраля

«Крылья Советов» — «Оренбург» (Самара, 18:30 мск).



29 февраля

ЦСКА — «Урал» (Москва, 14:00 мск)

«Динамо» — «Спартак» (Москва, 16:30 мск)

«Зенит» — «Локомотив» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)

«Ахмат» — «Ростов» (Грозный, 19:00 мск).



1 марта

«Тамбов» — «Рубин» (Нижний Новгород, 14:00 мск)

«Краснодар» — «Уфа» (Краснодар, 16:30 мск)

«Сочи» — «Арсенал» (Сочи, 19:00 мск).



После 19 туров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги лидирует «Зенит».



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20



Расписание матчей чемпионата России сезона-2019/2020

«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз: самарцы начнут весеннюю часть РПЛ с чистого листа В шести предыдущих турах подопечные Миодрага Божовича набрали всего одно очко.