Лапорт пропустит несколько недель из-за травмы и не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт рискует пропустить несколько недель в связи с травмой задней поверхности бедра, сообщает Daily Mail.

В минувшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) француз смог сыграть всего полчаса из-за повреждения задней поверхности бедра. Изначально на поле появились носилки, но футболист смог самостоятельно покинуть поле. Напомним, в прошлом месяце Лапорт оправился после серьёзной травмы подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил около полугода.

По информации источника, Эмерик пропустит несколько недель, вследствие чего не сможет принять участие в воскресном матче финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой». Также французский защитник пропустит манчестерское дерби, которое состоится 8 марта на «Олд Траффорд».