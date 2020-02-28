Лапорт пропустит несколько недель из-за травмы и не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт рискует пропустить несколько недель в связи с травмой задней поверхности бедра, сообщает Daily Mail.
В минувшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) француз смог сыграть всего полчаса из-за повреждения задней поверхности бедра. Изначально на поле появились носилки, но футболист смог самостоятельно покинуть поле. Напомним, в прошлом месяце Лапорт оправился после серьёзной травмы подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил около полугода.
По информации источника, Эмерик пропустит несколько недель, вследствие чего не сможет принять участие в воскресном матче финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой». Также французский защитник пропустит манчестерское дерби, которое состоится 8 марта на «Олд Траффорд».
- 28 февраля 2020
-
12:00
-
11:57
-
11:30
-
11:10
-
11:06
-
10:47
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:23
-
08:36
-
08:30
-
07:08
-
05:02
-
04:09
-
03:34
-
03:25
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:06
-
01:41
-
01:29
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:26