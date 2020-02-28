Русская жена Боккетти более месяца не видится с мужем из-за коронавируса

Екатерина Боккетти, супруга бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, в своём «инстаграме» пожаловалась на разлуку с мужем из-за вспышки нового коронавируса в Италии.
«Жизнь несправедлива, но нужно учиться у итальянцев самому важному — быть на позитиве, даже когда в стране коронавирус. Уехать на две недели домой, и, как итог, начался второй месяц вдали друг от друга. Такой длинный сбор получился, на этот раз у меня. Надеюсь, что весь этот кошмар скоро закончится и мы вернёмся к тебе», — написала Екатерина.
Ранее из-за коронавируса в Италии было принято решение провести ряд матчей без зрителей. Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.
Боккетти защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2019 год, а до этого на протяжении двух лет играл за «Рубин». В настоящее время 33-летний футболист выступает за «Верону».
- 28 февраля 2020
-
12:00
-
11:57
-
11:30
-
11:10
-
11:06
-
10:47
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:23
-
08:36
-
08:30
-
07:08
-
05:02
-
04:09
-
03:34
-
03:25
-
03:07
-
02:51
-
02:34
-
02:06
-
01:41
-
01:29
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:53
-
00:53
-
00:26