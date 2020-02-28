Русская жена Боккетти более месяца не видится с мужем из-за коронавируса

Екатерина Боккетти, супруга бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, в своём «инстаграме» пожаловалась на разлуку с мужем из-за вспышки нового коронавируса в Италии.



«Жизнь несправедлива, но нужно учиться у итальянцев самому важному — быть на позитиве, даже когда в стране коронавирус. Уехать на две недели домой, и, как итог, начался второй месяц вдали друг от друга. Такой длинный сбор получился, на этот раз у меня. Надеюсь, что весь этот кошмар скоро закончится и мы вернёмся к тебе», — написала Екатерина.



Ранее из-за коронавируса в Италии было принято решение провести ряд матчей без зрителей. Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.



Боккетти защищал цвета «Спартака» с 2013 по 2019 год, а до этого на протяжении двух лет играл за «Рубин». В настоящее время 33-летний футболист выступает за «Верону».

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