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Мане: думаю, Клоппу точно поставят памятник на «Энфилде»

Мане: думаю, Клоппу точно поставят памятник на «Энфилде»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о главном тренере клуба Юргене Клоппе.

«Думаю, Клоппу точно поставят памятник на «Энфилде». Он потрясающий тренер, который старается сделать всё для клуба и игроков. У него особый подход ко всему, Клопп даёт игрокам больше ответственности на поле, что действительно важно. В то же время он очень дружелюбен к игрокам, это ещё одна сильная сторона Юргена», — цитирует Мане ВВС.

С момента назначения Клоппа в октябре 2015 года «Ливерпуль» сделал огромные шаги вперёд в возвращении себя на главные позиции в мировом футболе. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб набрал рекордные для себя 97 очков в Премьер-лиге, но не стал чемпионом страны, однако реабилитировался и завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

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