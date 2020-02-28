По делу о погибшем в участке футболисте Вшишкове задержан полицейский

В деле о гибели бывшего футболиста черняховского «Прогресса» Ивана Вшишкова произошли подвижки, сообщает телеграм-канал Baza.
В Калининграде был задержан сотрудник полиции Николай Плебух, начальник дежурной смены в день инцидента. Об этом заявилил представитель матери погибшего, адвокат Владислав Филатьев. Старшего лейтенанта подозревают в превышении должностных полномочий. Предполагается, что он знал о том, что в камере хлипкая труба отопления.
О гибели Вшишкова стало известно в октябре прошлого года. В полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра экс-футболиста позднее обвинила полицейских в смерти брата. Также в Сети был опубликован видеоролик, на котором было показано поведение Ивана незадолго до инцидента.
- 28 февраля 2020
-
13:44
-
13:35
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:25Маминов намерен подать на «Актобе» в суд Эксклюзив
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:04
-
12:58
-
12:47
-
12:39
-
12:38
-
12:34
-
12:31
-
12:00
-
11:57
-
11:30
-
11:10
-
11:06
-
10:47
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:23
-
08:36
-
08:30
-
07:08
-
05:02