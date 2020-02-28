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По делу о погибшем в участке футболисте Вшишкове задержан полицейский

По делу о погибшем в участке футболисте Вшишкове задержан полицейский
Футбол / Прочие турниры 0

В деле о гибели бывшего футболиста черняховского «Прогресса» Ивана Вшишкова произошли подвижки, сообщает телеграм-канал Baza.

В Калининграде был задержан сотрудник полиции Николай Плебух, начальник дежурной смены в день инцидента. Об этом заявилил представитель матери погибшего, адвокат Владислав Филатьев. Старшего лейтенанта подозревают в превышении должностных полномочий. Предполагается, что он знал о том, что в камере хлипкая труба отопления.

О гибели Вшишкова стало известно в октябре прошлого года. В полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра экс-футболиста позднее обвинила полицейских в смерти брата. Также в Сети был опубликован видеоролик, на котором было показано поведение Ивана незадолго до инцидента.

Свидетель заявил, что полицейские сковали футболисту руки незадолго до смерти
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