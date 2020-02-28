Мане: не знал, что в случае победы в Премьер-лиге нам вручат медали

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сообщил, что не знал о вручении медалей в случае победы в английской Премьер-лиге.
«Я слышал, что в случае победы в Премьер-лиге нам дадут медали. Не знал, что так делается, но медали меня не особо волнуют. Я бы просто хотел победить. Премьер-лига — лучший в мире чемпионат, и в каждой игре ты должен выкладываться на сто процентов, если хочешь победить. У нас была эта цель с самого начала, поэтому будет здорово для клуба и болельщиков, если мы сможем добиться этого», — приводит слова Мане ВВС.
В настоящий момент «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 79 очков в 27 турах. Мерсисайдский клуб опережает ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на 22 очка, преимущество над «Лестером» — 29 пунктов.
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