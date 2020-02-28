У Шюррле и Умярова проблемы с голеностопом. Немец пропустит несколько матчей «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями от предстоящего возобновления чемпионата России, а также рассказал о состоянии травмированных футболистов в преддверии матча 20-го тура с «Динамо».
«Я счастлив, что нам снова предстоит играть. Наконец-то возобновляется чемпионат, мы все хотим играть, так что скучал не только я.
У Наиля (Умярова. – Прим. «Чемпионата») проблемы с голеностопом, мы каждый день следим за ним, медицинский штаб делает всё возможное для его выздоровления, он очень важен для нас. А в остальном, кроме Селихова и Шюррле, все здоровы. У Шюррле проблемы с голеностопом, он пропустит следующие несколько матчей», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Матч «Динамо» – «Спартак» состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 29 февраля, начало – в 16:30 мск.
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