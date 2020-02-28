Тедеско ответил на вопрос о возможном участии Шишкина в матчах «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о предстоящем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», а также ответил на вопрос о возвращении в клуб защитника Романа Шишкина.
«Динамо» неплохо сыграло в конце той части сезона, мы следили за ними на протяжении сборов, смотрели матчи, в том числе с «Сочи». Они играли и «4-4-2», и «4-2-3-1», и даже с пятью защитниками. У них рослые центральные защитники, Филипп – немецкий парень, просто отличный игрок. Знаем и Комличенко – он хороший игрок, Шуньича знаю ещё со времён, когда работал в «Штутгарте». У них хорошая команда.
Сборы пошли нам на пользу, ни один тренер не скажет вам после длинных сборов, что что-то идёт не так. Все будут говорить, что работа проведена отличная. Но всё расставит на свои места игра – и в ближайшее время мы воочию увидим плоды нашей работы.
Можно ли ждать Шишкина в основном «Спартаке»? Его подписали для «Спартака-2», а то, что его заявили за обе команды, – формальность. Но никто не знает, что нас ждёт впереди», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
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