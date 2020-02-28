Главный тренер «Ньюкасла» запретил рукопожатия на базе клуба из-за опасений коронавируса

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс сообщил, что в клубе было запрещено пожимать друг другу руки из-за опасений коронавируса.

«У нас на тренировочной базе так принято, что каждое утро все пожимают друг другу руки при встрече. Мы прекратили это делать по совету врача.



К счастью, у нас в «Ньюкасле» есть превосходный врач, и он будет держать нас в курсе того, что мы должны делать. Мы, как и все остальные, приклеены к телевизору, чтобы узнать о продвижении вируса и что будет происходить в целом. Давайте надеяться, что в этой стране не станет хуже», — приводит слова Брюса Sky Sports.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.