Тедеско: цель на весну — выиграть все матчи. «Спартак» может побеждать

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о планах на оставшуюся часть нынешнего сезона.
«Что касается возможной борьбы за выживание и нынешнего положения команды, то ситуация непростая. Но когда мы пришли сюда, она уже была непростой, и мало что изменилось. Нашей целью было стабилизировать ситуацию, а весной моя задача – выиграть все матчи. Скорее всего, ни одна команда такое сделать не сможет. Но на сборах мы работали как звери, надеюсь, сможем выполнить поставленную задачу.
Да, я хочу выиграть все матчи. А что, есть тренер, который скажет, что не хочет выигрывать всё? И я не говорю, что выиграю все матчи, но это наша цель – если бы у меня её не было, то и меня бы не было здесь. Каждый футболист хочет выигрывать всё. И мы можем побеждать. Мы могли выиграть и у «Зенита», хотя и проиграли им», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 28 февраля 2020
-
13:44
-
13:35
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:25Маминов намерен подать на «Актобе» в суд Эксклюзив
-
13:22
-
13:19
-
13:17
-
13:04
-
12:58
-
12:47
-
12:39
-
12:38
-
12:34
-
12:31
-
12:00
-
11:57
-
11:30
-
11:10
-
11:06
-
10:47
-
10:43
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:23
-
08:36
-
08:30
-
07:08
-
05:02