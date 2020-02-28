«Валенсия» отменила предматчевую и послематчевую пресс-конференции из-за коронавируса

«Валенсия» планирует усилить профилактические меры коронавируса в соответствии с рекомендациями, данными органами здравоохранения, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее болельщик испанской команды заболел коронавирусом после посещения Милана на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:4).

Напомним, что 23 февраля произошла вспышка коронавируса в Италии и с тех пор государство стало четвёртым крупнейшим очагом заболевания в мире. Официально известно о более 600 заражённых, 17 человек погибли.

В клубе отменят все мероприятия, встречи и общественные собрания в закрытых помещениях, которые представляют опасность для игроков, технического персонала и персонала клуба из-за вспышки коронавируса. Руководство приняло решение отменить предматчевую и послематчевую пресс-конференции в связи с риском заражения. Также для безопасности клуба решили проводить закрытые тренировки.