Маминов рассказал, как его увольнял из «Актобе» пьяный босс

Бывший главный тренер «Актобе» Владимир Маминов рассказал о своём увольнении из казахстанского клуба. Напомним, специалист стал наставником команды в январе 2020 года.



«У меня было много вопросов к Смагулову, и все ждали его приезда. На вторые сборы он приехал не как обещал 12 февраля, а 15-го. Когда, наконец, прилетел в Турцию, два дня не появлялся в расположении команды. Футбольный мир тесен, и мне потом рассказали: ваш генеральный директор пребывает в необычном состоянии, очень «хорошем». На эти же два дня пропал и новоиспечённый начальник команды. Нам о спаррингах договариваться, а его нет на рабочем месте.



Позже Смагулова заметили в отеле, в котором жил Лукаш Подольски. Там же жили знакомые Горана Вельковича (бывший генеральный менеджер «Актобе». — Прим. «Чемпионата»), и они рассказали, что Смагулов в неадекватном состоянии настойчиво пытался сфоткаться с Подольски. Тот несколько раз отправлял его куда подальше, а однажды чуть не оттолкнул. Но всё получилось. Он потом сам сообщил: вот, с Лукашем сфотографировался.



17 февраля в 7:30 утра раздался стук в мою дверь. Открываю – никого. Выглядываю в коридор и вижу, как около лифта на низком старте стоит пропавший начальник команды. «Там приехал генеральный директор», — сказал и убежал. Я быстро оделся, спускаюсь в лобби, а там Смагулов с сильнейшим амбре заявляет мне: «Горан принял решение вас уволить». Удивляюсь и достаю телефон, чтобы позвонить Горану, а Смагулов останавливает: «Нет-нет, не надо ему звонить. Давайте вдвоём поговорим». Хорошо. Он опустил голову, молчит. Потом начал что-то бормотать. Я его прямо спросил: «Так чьё это решение?». «Ну…мы…тоже посовещались…», — начал затягивать. Я снова: «Меня увольняют или что? Хочу чёткого понимания». И он: «Давайте поговорим…давайте мы вам…возьмём билет…вы домой поедете?». Смотрю на него и думаю, он серьёзно или прикалывается.



После небольшой паузы продолжает: «Ну, вот…футболисты говорят, что их не устраивает…тренировочный процесс». «Чем?», — говорю. Он молчит. Пытаюсь узнать, по каким критериям он отбирал футболистов, которые приезжают на сбор. Опять тишина. Потом выдаёт: «Ну что вы – критерии, критерии…Вы думаете, что я не разбираюсь в футболе? Я посмотрел последний матч. Вы всё правым флангом да правым флангом, а у вас не получается! Поэтому приедет тренер, который будет отрабатывать игру на левом фланге».

Маминов намерен подать на «Актобе» в суд