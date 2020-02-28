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В МВД отреагировали на новость о задержании полицейского по делу о гибели футболиста

В МВД отреагировали на новость о задержании полицейского по делу о гибели футболиста
Футбол / Прочие турниры 0

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области выступила с заявлением в связи с задержанием сотрудника полиции по делу о гибели экс-футболиста «Прогресса» Ивана Вшишкова.

«В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД задержан бывший оперативный дежурный отдела полиции. Установлено, что в октябре прошлого года он не обеспечил надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением административно-задержанного гражданина, в результате чего тот повредил радиатор отопления и получил не совместимые с жизнью термические ожоги.

Ранее по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району города Калининграда были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сотрудники собственной безопасности УМВД осуществляют оперативное сопровождение расследованию», — говорится в заявлении.

По делу о погибшем в участке футболисте Вшишкове задержан полицейский
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