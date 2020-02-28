Маминов рассказал о бойкоте тренировки футболистами «Актобе»

Бывший главный тренер «Актобе» Владимир Маминов рассказал об отказе футболистов «Актобе» тренироваться со специалистом.
«На вечерней тренировке появилась группа футболистов (человек восемь), которых я не видел ранее. Несмотря на это, я предложил игрокам начать тренироваться. Но Смагулов (председатель правления «Актобе». — Прим. «Чемпионата»), усугубивший своё состояние алкогольного опьянения в течение дня, препятствовал проведению тренировочного занятия. При моём призыве подойти и начать разговор уходил шаткой походкой в сторону при поддержке человека в капюшоне, которым являлся его заместитель Арыстангалиев.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Среди вновь прибывших футболистов нашёлся какой-то человек в белых колготках, торчащих из-под трусов, и почему-то в форме «Актобе» — не знаю, кто ему её выдал, я его впервые увидел. Тут он начинает мне рассказывать, кто из нас старше по должности, я или Смагулов. Рядом с ним образовалась группка футболистов, которые приехали вместе с ним, включая вновь вернувшихся Унгарбаева и Жумашева, протеже Смагулова.
Видео разговора Маминова с игроком можно посмотреть в сообществе «Актобе» в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы прекратить это безобразие, я спросил: «Вы отказываетесь тренироваться?» Группа вновь прибывших ответила хором: «Да, будем тренироваться сами». Ответил: «Понятно». Смагулов потом пытался что-то сказать команде, но его взял под ручку Арыстангалиев и увёл в сторону.
Было видно, что остальные футболисты готовы начать тренировку. Но, видимо, настолько были подавлены и запуганы руководством, что не стали вмешиваться. Что ж, это их решение. Одни в такой ситуации разворачиваются и уходят, другие встают на какую-то сторону. Скажу лишь, что многие потом писали мне СМС: «Простите, что так получилось». Не буду называть их фамилии», — рассказал Маминов «Чемпионату».
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